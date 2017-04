Morador de rua é morto a facadas na Praça do Trabalhador, em Goiânia

Um morador de rua foi morto por outro durante uma briga na Praça do Trabalhador, no setor Nova Vila, em Goiânia. O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (23).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), a vítima foi agredida com duas facadas no tórax. O motivo seria porque um dos envolvidos teria provocado o outro morador de rua na semana passada. E hoje, o que foi afrontado decidiu acertar as contas. A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada no local para apurar o caso.