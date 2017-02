Morador de rua é encontrado morto no Centro de Goiânia

Um morador de rua, de 46 anos, morreu no final da manhã desta terça-feira (28), no setor Central, em Goiânia.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), o homem estava deitado em frente a uma garagem, quando a moradora saiu da casa com o carro de ré e esbarrou nele. A mulher disse que não viu a vítima e parou o veículo assim que sentiu o impacto do carro com o corpo.

A condutora afirmou a polícia que ao descer do veículo percebeu que o morador de rua estava embriagado. Ela ajudou o homem a se levantar e ele sentou mais próximo do meio fio, na mesma calçada, no cruzamento das ruas 59 e 78. Depois ele foi deitar em outra calçada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ao chegar ao local, a vítima já estava morta. O médico que prestou atendimento não soube informar a causa da morte.

Segundo a delegada Adriana Carvalho, por enquanto, não é possível confirmar se a batida foi realmente o que teria provocado à morte do homem. A condutora disse à polícia que o choque do veículo com a vítima não foi letal. Somente o laudo cadavérico é que deve constatar a causa da morte.

A mulher fez o teste do bafômetro, mas deu negativo. Ela será ouvida novamente pela polícia.