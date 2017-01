Um morador de rua foi baleado na tarde desta terça-feira (17), na Avenida Anhanguera, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida com um disparo no tórax após ser abordada pelo suspeito. A Polícia Militar (PM) suspeita que o crime seja acerto de contas, já que o morador de rua não quis dar detalhes do ocorrido.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). E o autor está foragido.