Monitoramento via satélite do Samu entra vigor até sexta-feira

Até a próxima sexta-feira, toda a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Goiânia deverá contar com o monitoramento via satélite. A previsão é do diretor geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Macrorregião Centro-Oeste, André Luiz Braga, durante entrevista ao vivo, via Facebook do POPULAR.

Segundo André, a medida está em fase de finalização e quase toda a nossa frota já está com o sistema de georreferenciamento implantado. "Por meio de uma tela, do Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle (CIICC), em tempo real, nós temos condições de acompanhar todo o trajeto que uma viatura faz, desde o início até o final de um plantão de 12 horas", informou o diretor.

Com o novo sistema, o diretor do Samu espera poder dar uma resposta mais ágil aos chamados da população que necessita de atendimento de urgência e emergência na capital. "Com certeza a nossa demanda e a angústia do nosso usuário vão diminuir bastante."

André informou que o Samu está em um processo de modernização da frota, que também contará com o auxílio de câmeras. Segundo o diretor, está em fase final de elaboração um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secreria Estadual de Segurança Pública (SSPAP) e Secretaria Estadual de Saúde (SES), em que todas as viaturas de suporte avançado terão também o videomonitoramento.

"Vamos poder acompanhar como aquele atendimento foi dado, qual a qualidade do atendimento prestado e se houve alguma imperícia ou não. É muito importante que o nosso servidor tenha ciência que medidas como essa visam dar segurança para o servidor que presta o serviço com qualidade", afirmou.

Ele nega que as medidas tenham sido motivadas pelo caso do pedreiro Lindomar Alves dos Santos, de 36 anos. De acordo com a denuncia da família, ele morreu em virtude da demora de socorro, seguida da dificuldade de conseguir uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública em Goiânia. A saga de Lindomar teve inícioquando ele passou mal e esperou quase 1 hora pelo Samu. Vídeo gravado quando a equipe chegou ao local, foi embora sem atendê-lo.

André Luiz explicou que afastou do atendimento nas ruas os profissionais envolvidos, que trabalham atualmente no serviço administrativo. Também foi aberta uma sindicância para apurar as responsabilidades. "Se for provada alguma culpa em graus variáveis, a penas possíveis serão aplicadas."

Assista à entrevista completa: