Mobilidade Urbana: Para CGU, há falhas em todos corredores

Além de problemas nas obras do BRT Norte-Sul, Corredor T-7 também está paralisado. Licitação para T-9, 85, T-63, Independência e 24 de Outubro terá de ser refeita

Vitória Lopes, participante do programa de estágio entre o Grupo Jaime Câmara e a PUC Goiás

Ciclovia da Avenida Assis Chateaubriand termina no cruzamento com Avenida T-7 devido à paralisação das obras do corredor na via, no Setor Oeste