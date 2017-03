Missa de sétimo dia de Doracino Naves acontece neste domingo (5)

Família e amigos celebram neste domingo (5), às 18 horas, na Paróquia do Imaculado Coração de Maria a missa de sétimo dia do jornalista, apresentador e diretor, Doracino Naves. Além da esposa Clara Down, ele deixa três filhos, os empresários Marcus Naves, Soraya Naves e Márcia Naves e sete netos.

Doracino Naves nasceu na cidade mineira Araguari, em 1949. Porém, foi em Goiânia que passou maior parte da vida. Nesta capital chegou em 1958, para ser um ativo e incansável morador. Envolveu-se em diversas áreas, sobretudo na política e no jornalismo. A cultura foi sua principal causa.

Em 1988, por exemplo, foi vereador. Durante seu mandado criou a lei que instituiu o Festival Nacional de Cinema em Goiânia, sancionada pelo então prefeito Nion Albernaz. Em 1994 e 2008, respectivamente, foi secretário estadual e municipal de cultura.

Sua mente e corpo transpiravam mesmo a arte. E Doracino também foi apresentador do Programa Raízes Jornalismo Cultural exibido na PUC TV, que oferecia um raro espaço aos artistas goianos, tanto anônimos, como reconhecidos.

Atualmente, se dedicava com afinco, juntamente com a mulher, a escritora Clara Down, ao portal e à revista Raízes, que trouxe mais refinamento e literatura ao jornalismo cultural goiano.

Sua atuação para cultura de Goiânia foi devidamente reconhecida e, em vida, recebeu diversas premiações, dentre elas o diploma troféu Tiokô - conferido pela União Brasileira de Escritores (UBE), em 2009. Já em 2012 a Câmara Municipal de Goiânia lhe concedeu o título de Honra ao Mérito.

Apesar da alma cultural, ao lado dos filhos mostrou que tinha também tino e visão para os negócios e ajudou a construir uma franqueadora especializada em intermediação cartorária, que se espalhou pelo Brasil e mundo afora, a Cartório Mais.

Dono também de uma consciência ambiental, desenvolveu um projeto de restauração de nascentes no município goiano de Piracanjuba e o reflorestamento de uma área de quatro hectares, que replantou mais de 2 mil mudas de árvores do Cerrado.