Missa de 7º dia de estudante morta por adolescente será na próxima terça-feira (29)

A missa da estudante Tamires de Paula Almeida, de 14 anos, será realizada na próxima terça-feira (29), às 19h30, na Paróquia Santo Expedito, no Jardim América, em Goiânia. O anúncio foi feito pelos condôminos do Residencial Pedra Branca, onde ele morava com a mãe.

“Neste dia, além da celebração religiosa, prestaremos o nosso respeito e pesar pelo óbito precoce da adolescente que estava despertando para a vida. Em nossos corações ficará a lembrança de seu sorriso lindo, de boa filha e excelente amiga”, afirma o comunicado (veja abaixo).

O corpo de Tamires foi enterrado na última quinta-feira (24), no Cemitério Esplanada, na cidade de Pires do Rio, na região Sudeste do Estado, a 145 quilômetros de Goiânia, onde ela nasceu e passou a infância.

A jovem foi morta a facadas por um adolescente de 13 anos, no início da tarde de quarta-feira (23).