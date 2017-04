Ministro Lewandowski revoga a prisão Marcelo Zói Verde

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, determinou a suspensão do processo e o recolhimento do mandado de prisão expedido contra Marcelo Gomes de Oliveira, o Zói Verde, bem como a expedição imediata de alvarás de soltura em benefício de seus comparsas José Carlos Moreira da Cunha, Wender Cambraia de Souza, Vando Célio Pereira dos Santos e Erly Rezende.

O ministro entendeu que a Justiça Federal é incompetente para processar e julgar a ação por não haver comprovação da origem internacional da cocaína traficada que, conforme apurado nas investigações, foi carregada no estado de Mato Grosso, próximo à divisa com a Bolívia, para ser distribuída nos estados de Goiás e Distrito Federal.

O Juízo da 11ª Vara Federal proferiu sentença condenando Zói Verde a uma pena de 42 anos de reclusão, além de condenar seus cúmplices a penas um pouco menores, penas essas que estavam sendo cumpridas no regime inicial fechado, sem direito de recorrerem em liberdade.

Ainda segundo o ministro, não há nos autos elementos sólidos comprobatórios da origem transnacional da droga apreendida, razão pela qual não é possível fixar a competência da Justiça Federal.

José Marcelo Gomes de Oliveira ou Marcelo Gomes de Oliveira, o Marcelo Zói Verde, era um dos 10 criminosos mais procurados pela Polícia Federal e pela Interpol. Em janeiro de 2015, Marcelo conseguiu um alvará de soltura e foi liberado da Penitenciária Odenir Guimarães (POG). Ele foi de avião para Recife (PE) e nunca mais localizado.