Ministério Público recomenda mais ônibus e servidores

A promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), expediu ontem recomendação à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) com ações que trariam melhoria aos usuários para antecederem o reajuste da tarifa de R$ 3,70 para R$ 4. No documento, há medidas que devem ser cumpridas em até 10 dias ...