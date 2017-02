Ministério Público pede interdição imediata do IML de Luziânia

O Ministério Público de Goiás está pedindo na Justiça a interdição imediata e temporária do IML de Luziânia devido os riscos constatados nas várias inspeções técnicas realizadas no local. A reativação das atividades somente deverá acontecer após a realização de obras de conservação do local, visando a segurança dos funcionários e para a população local, obtendo-se as autorizações de todos os órgãos administrativos pertinentes, de forma prévia.

Entre as diversas providências de regularização pedidas estão a criação de rede de esgoto, assim como a execução do Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde e a apresentação de licença ambiental e alvará sanitário.

Há mais de um ano o MP-GO busca intervir para a melhoria da infraestrutura do Instituto Médico-Legal (IML) de Luziânia. Em janeiro de 2016 um inquérito civil público foi instaurado para apurar irregularidades que envolvem a unidade.

“Durante as investigações, verificou tratar-se de antiga omissão do Poder Executivo Estadual, que há muito tem conhecimento da questão e há anos se limitou a prometer a devida solução”, afirmou o promotor Julimar Alexandro da Silva, acrescentando que foi constatado que o local não possui Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, não possui licença ambiental emitida por órgão ambiental competente, não possui certificado de regularidade técnica emitida pelo Corpo de Bombeiros Militar nem alvará sanitário para seu funcionamento.

Conforme apresentado na ação, em diversas ocasiões foi informado ao MP sobre o repasse de mais de R$ 3 milhões para a reforma do prédio do IML, aprovado em 2014. “Porém, providência alguma foi tomada pelo Estado de Goiás”, afirmaram os promotores.