Ministério Público pede interdição do IML de Luziânia

Após vistoria do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) no Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia, o órgão pediu para a Justiça, na última quinta-feira (2), o fechamento do IML, que atende as quase 900 mil pessoas das dez cidades do entorno sul do Distrito Federal. A ação pode ser aceita ou não pela Justiça e em caso de descumprimento, o governador Marconi Perillo pode ter que pagar a multa.

De acordo com o MP-GO, na vistoria foi constatado corpos em decomposição dentro de urnas abandonadas do lado de fora do prédio e cheio de moscas, veículos antigos com baratas, falta de alvará sanitário, licença ambiental, regularidade técnica emitida pelo Corpo de Bombeiros e Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, além de materiais em desuso abandonados a céu aberto.

Segundo o promotor Julimar Alexandro da Silva, quando marcava a vistoria, a direção do IML arrumava um motivo para cancelar. Por isso, foi feita uma visita surpresa.