Ministério Público oferece denúncia contra envolvidos na 'Operação Gota D’Água'

Sete empresários foram denunciados, ontem (8), pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) por fraudar licitações para fornecimento de produtos à empresa Saneamento de Goiás S/A (Saneago). Os fatos foram apurados na 'Operação Gota D’Água', deflagrada no último dia 7 de fevereiro.

De acordo com o MP-GO, empresas integradas por parentes e “laranjas” tinham o intuito de fraudar o caráter competitivo de licitações para o fornecimento de materiais hidráulicos (canos, tubos) e de serralheira/ferragista (placas de sinalização, institucionais) à Saneago.

Segundo apontado na denúncia, os réus utilizaram as empresas Forte Tubos e Conexões Ltda – ME, Rebrace Comércio e Representações Ltda e Sanemar Comércio e Serviços Ltda – ME com o propósito de fraudar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios para a aquisição de produtos hidráulicos promovidos pela Saneago, na medida em que simulavam concorrência entre si, de modo a restringir a competição com outras empresas. Conforme apurado, foram comprovadas fraudes em cinco pregões eletrônicos, entre maio de 2010 e julho de 2012.

Conforme consta na peça acusatória, Maurício Porto Rodrigues geria as três empresas e contava com o apoio de Acher André Rodrigues, Raquel Hizim Pela Rodrigues, Rodrigo Hizim Rodrigues e Rosany de Oliveira para implementar o esquema. Eles foram denunciados ainda pelo crime de associação criminosa.

Os outros dois denunciados, José Milton Pereira dos Santos e Polyana Pereira Carvalho Santos Neves, responderão apenas pelo crime de fraude ao caráter competitivo de licitação. Apesar de aparentarem serem concorrentes, as empresas Polyana Pereira Carvalho Santos Neves – ME e Serralheria e Metalúrgica Viga Forte Ltda – ME estavam sob o comando dos denunciados, que são pai e filha.

Medida cautelar

Ainda segundo o MP-GO, os promotores de Justiça do Gaeco Walter Tiyozo Linzmayer Otsuka, Mário Henrique Cardoso Caixeta e Juan Borges de Abreu, junto com a promotora Cláudia Maria Rojas de Carvalho, da 40ª Promotoria de Justiça de Goiânia, requereram a proibição das empresas de participarem de procedimentos licitatórios e de contratarem com entes públicos, em todo o território nacional, para qualquer que seja o objeto, bem como para qualquer pessoa jurídica vinculada aos CPF's dos denunciados, sob pena de conversão em prisão preventiva aos denunciados, oficiando-se à Secretaria da Fazenda de Goiás ao Tribunal de Contas dos Municípios para as providências pertinentes.