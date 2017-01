Ministério Público investiga denúncias de irregularidades em concurso da PM

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) instaurou inquérito civil público para apurar denúncias de candidatos de uma série de irregularidades na aplicação das provas do concurso da Polícia Militar. As provas foram aplicadas em Goiânia e em 16 cidades do interior do Estado.

Segundo relatos de candidatos, durante os exames aplicados para os cargos de soldado de 3ª classe e cadete, no último dia 15 de janeiro, houve registro de uso de celular na sala de provas, com postagem de fotos do caderno de questões e da cartão-resposta em redes sociais e envelopes com as provas estariam com lacre rompido. Há relatos também de alternativas corretas sublinhadas em questões e recebimento de caderno de questões com dois modelos diferentes de prova (prova tipo A grampeada com prova tipo B), entre outros.

A promotora de Justiça Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia, decidiu pela abertura da investigação e determinou que a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência (Funrio), que organiza o concurso, se manifeste sobre as denúncias feitas pelos candidatos, informando se foram tomadas providências em relação a elas.

Conforme o MP-GO, as delegacias Regionais de Luziânia e Águas Lindas de Goiás também devem enviar informações sobre eventuais prisões, no dia 15, de candidatos do concurso da PM que estariam com o gabarito da prova e a redação pronta.