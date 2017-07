Ministério Público aponta nepotismo em OS

Ação pede a nulidade do decreto que qualificou o Ibraceds como OS naquele ano e a suspensão de seus contratos com unidades do Instituto Tecnológico de Goiás (Itego) no interior do Estado

Ricardo Rafael/17.10.13

Então secretário Antônio Faleiros diz que chegou a negar habilitação à OS