Ministério investiga suspeita de trabalho análogo à escravidão em Guapó

Vinte e um trabalhadores foram resgatados na cidade de Guapó, Região Metropolitana de Goiânia, em condições análogas às de escravidão, conforme a investigação do Ministério do Trabalho e Emprego em Goiás (MTE-GO). Todos estavam com salários atrasados, sendo a maioria sem carteira assinada ou controle de jornada e, ainda, eram obrigados a adquirir os materiais para trabalhar, como carrinho de mão e pá.

De acordo com a apuração do órgão, os funcionários atuavam em condições precárias na construção de 263 moradias na cidade e moravam nos arredores das obras em alojamentos inadequados. Isso porque não recebiam vale-transporte. O grupo também não recebia equipamento de proteção individual para trabalhar na obra. Segundo os relatos, para sobreviver, era preciso pedir por cestas básicas, comida ou pedaços de pelanca de carne em açougues das redondezas.

Os auditores fiscais do trabalho encontraram trabalhadores que dormiam no chão e outros sobre pedaços de espumas velhas em lugares sujos, sem acesso a chuveiros. Dois dos alojamentos estavam sem fornecimento de água e energia cortado por falta de pagamento.

Os trabalhadores que estavam em Guapó receberam as verbas rescisórias devidas da empresa contratante, que totalizaram R$ 68 mil. Eles devem receber, ainda, do MTE um seguro-desemprego especial pelos três próximos meses, no valor de um salário mínimo cada. Já a obra na qual eles atuavam foi embargada.

Duas empresas são investigadas pela contratação irregular. Elas negam a contratação dos 21 funcionários. Caso fique enquadrado a autuação por submeter pessoas às condições análogas à escravidão, os responsáveis podem responder pelo crime que prevê até oito anos de prisão.

Uma equipe do MTE apura o envolvimento das organizações, que podem ser autuadas por submeter pessoas às condições análogas à escravidão. Conforme o Mendes, o crime prevê até oito anos de prisão. Já os trabalhadores, que moram nas proximidades de Goiânia, retornaram para suas casas.