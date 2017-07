Ministério do Trabalho interdita Parque Mutirama após acidente

Equipe de Auditores-Fiscais do Trabalho esteve nesta quinta-feira (27) no Parque Mutirama, onde determinaram a interdição de todos os brinquedos por tempo indeterminado. A medida, segundo o Ministério do Trabalho em Goiás, é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores, o que afeta também os usuários do parque.

Assim, de acordo com os auditores, até que todas as irregularidades sejam sanadas o parque não poderá retomar as suas atividades.

O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, treze pessoas ficaram feridas, entre vítimas que estavam no brinquedo Twister ou próximas dele. Ainda segundo a corporação, dois adultos tiveram ferimentos mais graves. Um sofreu um traumatismo craniano o outro teve um corte profundo na perna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) também foi acionado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas mais graves foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) e as outras com ferimentos mais leves conduzidas ao Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (Crof).