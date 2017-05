Militar saca arma e ameaça servidor de hospital após demora no atendimento do filho

Um militar da corporação do Corpo de Bombeiros de Goiás sacou uma arma e ameaçou um funcionário Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), após se irritar com a demora no atendimento do filho. A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (25).

O bombeiro e a vítima foram encaminhados para a delegacia. O servidor da unidade de saúde foi levado para exames no Instituto Médico Legal (IML). E o acusado foi liberado após assinar termo de comparecimento à Justiça.