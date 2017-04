Mil cartões de seguro-desemprego fraudados tiveram cadastro de senha em loteria de Goiânia

Em apenas uma agência lotérica de Goiânia uma quadrilha especializada em fraudar o seguro-desemprego realizou o cadastro de senha de aproximadamente mil cartões cidadão, indispensável para o saque do direito. A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Stellio Natus” nesta quarta-feira (19) e prendeu oito pessoas suspeitas de integrar o grupo.

Os integrantes, segundo a PF, efetuavam saques ilegais de benefícios de trabalhadores. A estimativa é que a quadrilha tenha desviado um montante superior a R$ 3 milhões com essa ação.

A polícia investiga ainda a participação de casas lotéricas em quatro Estados: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará. Cerca de 70 policiais federais cumpriram 16 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Anápolis-GO, sendo oito mandados de prisão preventiva, dois mandados de condução coercitiva e seis mandados de busca e apreensão. Os mandados foram executados nas cidades de Anápolis e Caldas Novas em Goiás, Nova Lima (MG), São Félix do Araguaia (MT) e Redenção (PA).

As investigações apontam que os crimes eram cometidos em diversas unidades do País e contavam com a colaboração de prepostos do Ministério do Trabalho e agente púbicos cooptados pelo grupo criminoso para alterarem os endereços dos verdadeiros beneficiários, a fim de desviar cartões.

Segundo delegado Luciano Dornelas Faipher, o grupo descobria, por meio de empresas que prestam serviço à Caixa Econômica Federal, quem tinha direito ao benefício e alterava, por meio da central de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o endereço para entrega dos cartões. Com o documento em mãos, as senhas eram cadastradas nas unidades lotéricas e o saque era feito antes do beneficiário procurar o seguro.

Os investigados responderão pelo crime de estelionato qualificado, com previsão de pena máxima de cinco anos, aumentada em um terço por ter sido cometido em detrimento de instituto de assistência social. Os detidos serão encaminhados para Anápolis.

A Caixa Econômica Federal informou que tem colaborado com a Polícia Federal e com autoridades, repassando todas as informações solicitadas. O banco orienta os trabalhadores que podem ter sido vítimas a procurarem o TEM para que as providências sejam tomadas.