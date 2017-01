Metrobus cancela concurso para 238 vagas em Goiânia

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, que administra o Eixo Anhanguera, informou por meio de nota o cancelamento do concurso da empresa que oferecia 238 vagas. O certame foi anunciado em julho do ano passado e estava suspenso.

A Metrobus alega que a empresa está inserida no Programa de Desmobilização e Gestão dos Ativos do Estado de Goiás. Neste sentido, ela deverá formalizar uma parceria público-privada, tornando inviável a realização do concurso para contratação de novos colaboradores.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento (IBADE), que é a empresa responsável por organizar o concurso, vai publicar, no dia 16 de janeiro, no seu site, o edital de cancelamento. Lá também estará informações necessárias ao candidato para restituição dos valores pagos a título de inscrição.