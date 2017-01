Meteorologia prevê pancadas de chuva nesta segunda em Goiás

Nesta segunda-feira (30), a umidade atmosférica é alta em Goiás, deixando o tempo com muita nebulosidade, principalmente na região Oeste. As possibilidades de chuvas são altas em todas as regiões e serão de fraca a moderada intensidade. Temperaturas máximas variando de 28ºC a 34ºC.

Em Goiânia, o sol deve predominar pela manhã. À tarde chove com trovoada. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 32ºC. Umidade do ar pode chegar a 85%. Os dados são do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia.

As informações são do Goiás Agora