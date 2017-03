Menor teria sido obrigado a gravar vídeo de desculpas à PM; clique aqui e veja o momento

Um vídeo de um adolescente, de 14 anos, visivelmente machucado, pedindo perdão à Polícia Militar (PM), está repercutindo nas redes sociais. As imagens teriam sido gravadas por policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) de Uruaçu, Norte do Estado,

Segundo informações, a ação seria uma vingança a uma pichação com palavrões ao GPT feita pelo adolescente em um bairro da periferia da cidade, conhecido como Solta Gato. O vídeo teria sido gravado na tarde da última segunda-feira (13).

Nas imagens, o adolescente chora atrás de uma viatura, enquanto repete as palavras ditas por um homem. “Nunca mais eu mexo com isso”, diz o garoto entre soluços.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade e foi relatado à Corregedoria da PM, em Goiânia.

Segundo o delegado que apura o caso, Cássio Arantes do Nascimento, o adolescente disse em depoimento que já foi parar na polícia 32 vezes.

O comandante do batalhão da PM em Uruaçu, coronel Waldir Rodrigues de Lira, disse à reportagem que a atitude dos policiais investigados não está de acordo com a recomendação institucional e do comando. “Foi tudo passado para a Corregedoria, já passei as coisas para a frente. Deixa a investigação apurar”, disse.

Prefeitura se posiciona

O caso chamou a atenção do prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro (PSDB), que realizou uma reunião com representantes da PM e a vítima, na tarde de quinta-feira (16). Na ocasião, disse que o caso seria apurado e levado à Corregedoria da PM.

No entanto, parte da população da cidade não gostou da atitude do prefeito. Na página de Valmir no Facebook, usuários da rede social criticaram a defesa do prefeito ao adolescente e a publicação informando sobre a reunião foi excluída.

