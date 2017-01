Menor pega moto escondida, bate em árvore e morre em Goiânia

Um adolescente de 14 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (01), na Sexta Avenida, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Carlos Daniel dos Santos pilotava a motocicleta quando bateu em uma árvore que estava na calçada.

Segundo a Polícia Civil, o jovem estava na casa de parentes participando de uma festa de Ano Novo. Ele teria pego a moto de um amigo da família sem avisar.

A moto era de Silas Gomes dos Santos, que, segundo informações, era um conhecido do menino. Para o portal G1, o homem afirmou que deixou a moto com a chave na ignição no passeio e que não havia emprestado o veículo para o menor.

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima não resistiu e morreu no local, que passa passou por perícia. As causas do que teria provocado a colisão estão sendo investigadas.