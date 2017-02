Menor de 14 anos morto em confronto tinha vasta ficha criminal

Um adolescente de 14 anos morreu após confronto com policiais no último final de semana no Residencial Triunfo, em Goianira. De acordo com a Polícia Militar, o menor era integrante da quadrilha que roubou uma joalheria na cidade de Jussara no sábado (4).

A prisão de outros dois participantes ajudou a polícia chegar até o suspeito. Quando a equipe do GRAER chegou até a casa, o adolescente resistiu a prisão e atirou contra os policiais, sendo morto no confronto. Segundo o capitão que atua no Graer, André Ribeiro, o criminoso “surpreende pela idade e a vasta ficha criminal”.

As investigações apontaram que também participaram do roubo Michael Frank Santana Gonçalves, de 27 anos, e Larissa Soares dos Santos, de 21, os dois chegaram à joalheria em Jussara fingindo ser um casal interessado em alianças. Em seguida, anunciaram o assalto e levavam cerca de R$ 500 mil em joias.

A mulher envolvida no crime foi presa no município de Brazabrantes e Michael foi encontrado em uma casa no Setor Triunfo em Goianira. Além de estar com grande parte das mercadorias roubadas, ele estava com um revólver calibre 38 e o veículo utilizado no assalto a joalheria. De acordo com o capitão André Ribeiro, foi o suspeito indicou que a outra parte das joias roubadas estava na residência do adolescente de 14 anos.

Todo material apreendido foi conduzido à Central de Flagrantes em Goiânia onde serão apresentados ao Delegado de Plantão. A polícia ainda apura se Michael e Larissa tem ligações com outros roubos de joalherias que ocorreram no interior goiano.