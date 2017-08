Menino que teve 90% do corpo queimado em subestação da Celg tem melhora

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) divulgou, nesta quinta-feira (03), um boletim médico informando que houve uma melhora no estado de saúde do menino de 11 anos que teve cerca de 90% do corpo queimado depois de receber uma descarga elétrica dentro de uma subestação da Celg no setor Jardim Atlântico, em Goiânia.

Segundo a unidade de saúde, o garoto respira sem a ajuda de aparelhos e está consciente. O acidente aconteceu no dia 17 de julho, quando o jovem foi encontrado em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

A assessoria de imprensa da Celg informou, por meio de nota, que lamenta o ocorrido, que está acompanhando o caso e que o acidente foi causado após a criança acessar, sem autorização, as instalações da subestação, apesar de haver um muro no local e sinalização sobre os riscos de acidentes elétricos.