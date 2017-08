Menino de seis anos é encontrado morto dentro de forno após desaparecer indo comprar pão

Izaque Furlan de 6 anos desapareceu na manhã desta sexta-feira (25) após sair de casa, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, para comprar pão. Seu corpo foi encontrado em uma mala que foi colocada dentro de um forno. A principal suspeita do crime é uma mulher, que confessou o assassinato da criança. As informações são do TNOnline/UOL.

Segundo o delegado responsável pelo caso, a mulher disse que tinha desavenças com a mãe de Izaque. Em seu depoimento, ela revelou que enforcou a criança e a atacou com tijoladas.

Após o crime, a suspeita ainda teria fraudado a documentação do menino, que é deficiente, para receber um benefício no lugar dele.

As investigações continuam.