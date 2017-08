Menino de 9 anos morre após ser estuprado por professor

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está coletando mais informações sobre a morte de Kauan Andrade dos Santos, de 9 anos, que desapareceu no dia 25 de junho. Segundo as autoridades, o menino morreu após ser estuprado por um professor, que obrigou outros quatro adolescentes a também o violentarem sexualmente. Em seguida, o docente o esquartejou duas vezes. As informações são do G1.

À polícia, os adolescentes contaram a mesma versão da história, em diferentes ocasiões. Eles foram, junto com Kauan, a casa do professor no dia 25 de junho. Lá, o homem estuprou a criança quando os dois ficaram sozinhos. Neste momento, o menino sangrou e desmaiou. Quando os adolescentes voltaram, o docente os obrigou a também estuprarem a criança.

Após a morte de Kauan, o professor esquartejou o seu corpo, colocou em um saco preto e o levou para perto de um rio. Depois, voltou ao local, levou o corpo novamente para casa, onde o esquartejou por uma segunda vez.

O professor, de 38 anos, nega o crime.