Menino de 13 anos que matou vizinha em Goiânia andava com faca na mochila há cerca de dois meses

O garoto de 13 anos que matou a facadas a vizinha Tamires de Paula, 14 anos, na tarde dessa quarta-feira (23), no Jardim América, em Goiânia, disse aos policiais que ia para a escola todos os dias com a faca, há pelo menos dois meses.

"Segundo o próprio adolescente, ele já planejava o crime há mais ou menos dois meses, desde o seu aniversário, quando ele recebeu um dinheiro como presente da família. Ele comprou uma faca e desde então ele ia todos os dias para a escola com ela", informou o delegado Luiz Gonzaga Filho.

O adolescente também contou que Tamires não era seu único alvo. A ideia era matar mais duas jovens. "A motivação para as três mortes ele não aprofundou. A pessoa que seria o segundo alvo dele, teria dito que gostava dele e a terceira seria morta porque queria ver o luto de todo mundo da sala de aula. Quanto a Tamires ele não especificou. Ele queria matar alguém e uma mulher facilitaria a ação dele", explicou o delegado.

O menino disse que na hora do crime, arrastou Tamires e tentou matar ela batendo a cabeça dela, porém, como a vítima resistiu, ele deu aproximadamente 10 facadas na vizinha. A ponta da faca chegou a ficar torta.

O jovem confirmou essas versões quando estava a caminho da Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) para os policiais, mas quando foi interrogado, ele permaneceu em silêncio, orientado pelo advogado.

A família do adolescente já foi ouvida e falou sobre o comportamento dele. "Eles disseram que ele é um menino extrovertido, que eles nunca desconfiaram de nada e que ele não tem histórico negativo na escola" afirmou o delegado. O pai dele também foi ouvido e contou que realmente deu dinheiro pra ele no aniversário, mas não sabia o que ele tinha feito com a quantia.

"Ele demonstrou bastante frieza, sem arrependimento, nenhum tipo de emoção, tanto que contou toda a ação com detalhes e como ele planejava matar as meninas. Realmente a conduta dele não condiz com o que a família dele e os colegas de escola falam sobre ele. Foi uma ação inesperada. O comportamento dele surpreendeu a todos da delegacia", finalizou Luiz Gonzaga Filho.

A polícia ainda vai ouvir os pais das meninas, que seriam as vítimas do garoto.