Menina que venceu o câncer arrecada mais de 5 mil litros de leite para crianças em tratamento

Aos 4 anos de idade, a pequena Beatriz Trivelato Simionato foi diagnosticada com três linfomas do tipo Burkitt no abdômen, uma forma rara e agressiva de câncer. Bia, como prefere ser chamada, enfrentou o tratamento no Hospital de Câncer de Barretos (SP) e atualmente está curada. Mas a menina ainda faz acompanhamentos no hospital e teve uma ideia que surpreendeu a todos.

Bia liderou uma campanha de arrecadação de leite para crianças que estão internadas em tratamentos de saúde. No seu aniversário de nove anos, ao invés de presentes, a menina pediu que os convidados doassem leite. Todos abraçaram a causa e 5.274 litros de leite foram arrecadados.

A mãe, Cintia Cristiane Trivelato, e o pai, Luiz Roberto Simionato, estão orgulhosos e elogiaram a generosidade da filha. "No mundo hoje é tão difícil encontrar pessoas que ajudam o próximo, e a gente conseguir plantar uma sementinha do bem nela é um orgulho", diz Cintia.

Após o sucesso da campanha, a mãe de Beatriz contou ao G1 que a filha já faz planos para o próximo aniversário. Segundo ela, agora a menina pretende arrecadar brinquedos. "Ela é muito humana, sempre pensa muito no outro, é muito apegada com as crianças pequenininhas que estão lá”, conclui Cinthia.