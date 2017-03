Menina que teve couro cabeludo arrancado em kart entrou no local sem autorização

A menina de 11 anos que teve o couro cabeludo arrancado enquanto andava de kart permanece em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. De acordo com o boletim médico desta terça-feira (21), ela está consciente e respira espontaneamente.

O acidente aconteceu no último domingo (19), no Kartódromo Internacional de Anápolis. Mesmo interditado, a criança conseguiu entrar no local com seu pai e ter acesso à pista.

O secretário de Esportes do município, Victor Emanuel, afirmou à TV Anhanguera que o kartódromo está interditado desde o ano passado e a família não tinha autorização dos órgãos responsáveis pelo local para utilizar as pistas.

“Tanto o pai, quanto a criança, não tinham qualquer autorização para estarem aqui, nem da Federação de Automobilismo, nem do município de Anápolis”, disse.