Menina que desapareceu em Ipameri é resgatada no Piauí

A menina de 11 anos que desapareceu na última quarta-feira (22), em Ipameri, foi resgatada no sul do estado do Piauí, nordeste do país, na noite desta sexta-feira (24). A Polícia Civil e a Polícia Militar procuravam informações sobre seu paradeiro depois que ela foi vista pegando um mototáxi com um conhecido da família em sua cidade, no sudeste do Goiás.

Segundo informações do G1 Goiás, o homem que sequestrou a menina foi preso na cidade de Oeiras (PI) e declarou a polícia que durante o período em que a menina esteve em cárcere privado, nos últimos dias, foram mantidas relações sexuais entre os dois. Ele disse que os dois tinham um "relacionamento amoroso" desde dezembro do ano passado.

À TV Anhanguera, a mãe havia informado que a criança saiu de casa a pé, apenas com os seus materias escolares, que teria se despedido normalmente mas que nunca chegou à escola. À ocasião, a mãe declarou que suspeitava que a criança poderia estar com o auxiliar de serviços gerais Regivaldo Quirino de Araújo, mais conhecido como 'baxim', e que ele poderia ter enganado Rafaela para levá-la. Até o fechamento da matéria a identidade divulgada pela mãe não foi confirmada como sendo de fato a do homem preso.

Ainda de acordo com a reportagem do G1 Goiás, a criança teria sido resgatada em estado de choque e foi encaminhada para o Conselho Tutelar de Oeiras. O suspeito deve responder com sequestro, estupro e cárcere privado