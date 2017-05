Menina engole bateria de controle e objeto só é retirado quatro dias depois, em Goiânia

Uma menina de dez meses engoliu uma bateria de controle remoto, em Goiânia, e, segundo o relato da mãe, a cabeleireira Rhenata Rodrigues, de 36 anos, a criança ficou quatro dias com o item no organismo até o material ser retirado na última quarta-feira (10). A mulher teme que a filha tenha sequelas.

Ela reclama do atendimento prestado ao bebê que foi internado no Hospital da Criança. A menina segue na unidade médica com quadro de saúde estável.

A mãe conta que a filha estava brincando com o controle remoto do aparelho de TV, no domingo (7), quando começou a chorar. Como não conseguia encontrar a bateria, deduziu que a filha havia engolido o material.

“Eu fiquei desesperada. Ela estava chorando e eu a levei até a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] do Buriti Sereno, onde eles fizeram um raio-x e identificaram a bateria. Como temos plano de saúde, levei em seguida para o Hospital Jardim América, onde uma plantonista tentou retirar, mas não conseguiu”, contou.

Conforme relatório médico do Hospital e Maternidade Jardim América, obtido pela TV Anhanguera, a bateria engolida pela menina apresentava “sinais de degradação”. Ainda segundo o texto, a retirada da peça “resultava em fragmentação da mesma, sem adequada retirada do conteúdo”.

Dessa forma, de acordo com a mãe, a filha foi transferida e internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, que não fez uma nova tentativa de retirar o objeto até quarta-feira (10), quando, finalmente, foi removido. Renhata diz que, durante todo o período, a paciente estava tomando apenas soro, sem se alimentar.

“Não entendia o motivo de não estarem tentado tirar. Eles diziam que a bateria estava sendo dissolvida no organismo, mas é tóxico, acho que se era assim tinha que ter tirado mais rápido ainda. Eu estava quase indo no Ministério Público para ver se conseguia que tirassem”, desabafou.

A reportagem tentou contato com o Hospital e Maternidade Jardim América, mas as ligações não foram atendidas.

Preocupação

Segundo a mãe, mesmo após a retirada da bateria e o fim da sedação, ela segue preocupada com a filha. Na quarta-feira, ela foi transferida para a UTI humanizada, onde começou a se alimentar novamente, mas começou a sentir muitas dores. Nesta sexta-feira (12), foi levada para um leito comum.

“Ela ainda chora muito. Está se recuperando, mas sente dor. Estou preocupada se ela pode ter alguma sequela por ter demorado tanto para retirar a bateria. Como está lesionado por causa da retirada precisam esperar três dias para fazer outra endoscopia e ver como está. Pode ser que ela tenha refluxo ou que vaze alguma coisa para o pulmão, mas ela está estável”, afirmou.