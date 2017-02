Menina de sete anos morre engasgada em sua própria festa de aniversário

A pequena Cíntia Alves Fernandes morreu após se engasgar com um pedaço de salsicha durante a festa de comemoração de seu aniversário de sete anos. De acordo com o Uol, o incidente aconteceu na noite de sábado (11), em Apucarana, no Paraná.

A menina chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. No entanto, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhada para o Hospital Materno Infantil da Providência em Apucarana. Mas uma segunda parada acabou matando Cíntia.

O corpo da criança está sendo velado na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, na Avenida Central do Paraná, o e sepultamento aconteceu na segunda-feira (13), no Cemitério Cristo Rei.