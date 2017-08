Menina de 9 anos que sofreu acidente no Mutirama recebe alta do Hugo e grava vídeo de agradecimento

Uma das feridas no acidente do Parque Mutirama, em Goiânia, a menina Leona Gonçalves Sales, de 9 anos, recebeu alta médica do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) nesta sexta-feira (4).

Segundo a família, ela teve lesões no fígado e no rim, mas está se recuperando. A criança chegou a ficar internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hugo e gravou um vídeo na saída do hospital agradecendo o carinho recebido durante a recuperação.

"Bom dia, pessoal. Olha, como vocês veem, estou bem, indo para casa para terminar de me recuperar. Eu quero agradecer a todo mundo que orou por mim. Que agora eu estou bem e que Deus ouviu as orações. Beijo, tchau", disse Leona na gravação enviada à TV Anhanguera

Além dela, outras 12 pessoas ficaram feridas no acidente do dia 26 de julho, quando um brinquedo giratório, conhecido como Twister, caiu enquanto estava em funcionamento. Entre os casos mais graves está o de uma mulher, que teve ferimentos na perna e continua internada no Hugo.