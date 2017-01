Menina de 8 anos é baleada e morre em Aparecida de Goiânia

Uma criança de 8 anos de idade morreu na noite desta sexta-feira (13) depois de ser baleada na Rua Santa Helena, no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia. Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que a vítima estava na calçada com o irmão quando o autor passou e efetuou os disparos, que seriam direcionados ao rapaz mas acabaram atingindo a menina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina foi ferida com um tiro na boca e após uma série de procedimentos de reanimação por parte da equipe médica, ela não resistiu e morreu no local. As causas e autoria dos disparos ainda estão sendo apuradas pela polícia.