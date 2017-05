Menina de 5 anos morre afogada em piscina de pesque-pague em Anápolis

A pequena Luana Viana Araújo, de 5 anos, morreu afogada no domingo (30), na piscina de um pesque-pague em Anápolis. A criança estava aproveitando o dia com os parentes no local quando aconteceu o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um amigo da família retirou a menina da piscina, fez os primeiros socorros e a corporação encaminhou a vítima para o Hospital de Urgências de Anápolis, mas ela não resistiu.

Os bombeiros acreditam que ela tenha ficado mais de cinco minutos submersa. Luana está sendo velada nesta segunda-feira (1).