Menina de 4 anos morta durante acerto de contas é velada em Goiânia

Morta por engano durante um acerto de contas no Setor Vera Cruz II, em Goiânia, a pequena Júlia Martins Rodrigues, de 4 anos, é velada neste domingo (30), na Comunidade Católica São João Batista, na capital. A criança e o pai dela foram baleados após criminosos invadirem a residência da família perseguindo um homem, ainda não identificado, que também foi atingido.

O velório da menina teve início logo na madrugada deste domingo. O pai da criança ficou o tempo todo ao lado do caixão. Apesar de ter sido atingido no braço, ele recebeu alta ainda no sábado (29), e estava no local com o membro enfaixado.

Júlia foi morta ontem na casa da avó materna na região Oeste da capital. De acordo com testemunhas, um trio de bandidos invadiu a casa, perto da residência da avó da menina, para matar dois homens. Um chegou a ser morto no banheiro e o outro conseguiu escapar. Nesse momento começou uma perseguição pelo bairro.

Ao ouvir tiros próximos, o pai da criança, que vendia frangos e espetinhos em uma loja anexa à casa, correu para dentro da residência, junto com a filha. A porta teria ficado aberta. O homem que escapou do trio de bandidos buscou refúgio na residência da família que nada tinha a ver com o acerto de contas.

Os assassinos invadiram também o imóvel da mãe do comerciante, mataram o jovem que havia se refugiado no local, mas acabaram acertando a criança de 4 anos, com um tiro na cabeça, e o pai, com um disparo no braço. A menina morreu na hora e o pai foi levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Prisão

Conforme a Polícia Militar (PM), um suspeito foi preso e outros dois criminosos já foram identificados, e são procurados pela corporação. Com o homem foram apreendidos cerca 3 kg de maconha, uma balança de precisão, munição, uma arma e um carro que podem ter sido utilizados no crime.