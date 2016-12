Menina de 4 anos morre ao cair do 20º andar de prédio em São Paulo

Uma menina de 4 anos morreu depois de cair o 20º andar de um prédio, em São Paulo. A criança brincava no banheiro, enquanto a mãe desceu até a portaria do edifício. Foi neste período, de acordo com o boletim de ocorrência, que a queda aconteceu. Segundo informações do site G1, a garota caiu em uma laje e morreu.

A vertente mais forte da investigação policial é a possibilidade de acidente. Em entrevista à Globonews, o delegado responsável pelo caso contou que a caixa acoplada do vaso sanitário e a pia formavam uma "escada". Assim, o acesso de uma criança à janela seria possível.

O apartamento tinha redes de proteção nas janelas de outros cômodos, como sala e quartos. Não havia contenção no banheiro.

A família estava se mudando do prédio e a mãe teria descido para assianr documentos. O pai estava trabalhando no momento do acidente.