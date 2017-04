Menina de 16 anos briga com a mãe e desaparece em Goiânia na véspera de viajar para o Pará

O desaparecimento de Thais Fortaleza de Andrade, de 16 anos, está cercado de mistério e um silêncio perturbador que causa preocupação e dor em todos que a conhecem.

A estudante sumiu na noite da última sexta-feira (7), em Goiânia. Familiares disseram que ela foi vista pela última vez por volta das 21h na casa onde moram no setor Garavelo. Thais vivia com a mãe, o padrasto e o irmão de três anos.

A mãe da adolescente, Zélia Josué, contou que ela discutiu com a filha na quarta-feira (5) e que durante a briga, Thais falou que gostaria de ir morar com o pai em Itupiranga, no Pará. Com o aval da mãe, a garota entrou em contato com o pai e pediu dinheiro para comprar a passagem de ônibus. Ele concordou e enviou uma quantia de R$ 150.

O padrasto de Thais chegou a levá-la até a rodoviária na quinta-feira (6), mas não conseguiu comprar as passagens, adiando a viagem para o sábado (8). Na noite de sexta-feira (7), quando foi vista pela última vez, a adolescente estava em casa, organizando a mala para viajar no dia seguinte.

A família estava em processo de mudança da residência e por isso Zélia e o marido precisaram sair para verificar o novo imóvel. Quando voltaram para casa não encontraram a adolescente. Ao entrar no quarto da estudante, perceberam que ela tinha levando todos os seus pertences, deixando para trás apenas o material escolar e o uniforme do Colégio Estadual Jaci Abercio Viana.

De acordo com a mãe da garota, quando percebeu que a filha tinha sumido, pensou que ela teria pedido ajuda de alguém para ir até a rodoviária, onde pegaria o ônibus com destino ao Pará, onde mora o ex-marido. No entanto, Thais não entrou em contato com o pai e não desembarcou em Itupiranga.

Somente na segunda-feira (10), os familiares da adolescente conseguiram registrar boletim de ocorrência e foram até o Conselho Tutelar notificar o desaparecimento de Thais.

Facebook

Segundo a mãe, a estudante visualizou pela última vez o WhatsApp na noite em que desapareceu. A família e amigos começaram uma campanha nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro da garota, compartilhando fotos e o telefone para contato.

Na última quarta-feira (12), o perfil de Thais no Facebook comentou em uma das publicações da campanha pedindo que não ficassem preocupados, que não estava desaparecida e só queria seguir a vida.

No entanto, os parentes desconfiam que o comentário não tenha sido escrito pela garota. Segundo o padrasto, aquele não era o jeito que Thais costumava falar. No texto, a menina teria dito “maninha”, mas ela nunca havia falado dessa forma em casa.

Informações

A família fez um apelo para que a jovem entre em contato e explique o que está acontecendo. A mãe conta que aguarda qualquer informação e mesmo que a menina não queira voltar para casa, mande uma mensagem para acalmar seus pais e amigos.

Um número telefônico foi disponibilizado caso alguém tenha novos detalhes sobre o paradeiro da adolescente: (62) 99453-1119.