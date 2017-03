Membros da quadrilha de Iterley Martins, suspeitos de tráfico e homicídios, são presos em Goiânia

A Polícia Civil cumpre nove mandados de prisão e busca e apreensão de investigados de homicídios ocorridos na região do Parque Anhanguera, em Goiânia. É a Operação PA2, deflagrada na manhã desta quinta-feira (9), por 50 policiais da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH).

Ao todo foram cumpridos nove mandados de prisões, sendo seis temporárias por homicídio, duas em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e um mandado de internação provisória de menor, além de nove mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, a operação envolve dois inquéritos policiais cujas vítimas de homicídio são o narcotraficante Carlos Roberto e Mauro Sérgio. Segundo as investigações, Carlos Roberto estava em uma festa, em uma chácara na saída de Guapó, quando se desentendeu com Raul Alarcão.

Ainda segundo a polícia, dias depois, em uma emboscada, Carlos Roberto foi até um bar, no Jardim Europa, chamado por Wellington Douglas, e lá encontrou Raul Alarcão junto com os amigos Célio Roberto, Alírio Washington, Cleomar e um adolescente que mataram a vítima no local.

A PC concluiu que todos os suspeitos e até mesmo a vítima, são integrantes de uma organização criminosa chefiada pelo traficante Iterley Martins e que, além dos homicídios, eles também comercializam drogas ilícitas e roubos na região Sudoeste de Goiânia.

Mais uma vítima

Já Mauro Sérgio, de acordo com a Polícia Civil, foi morto a pauladas por Emanuel Felipe e Jeferson Henrique. Segundo as investigações, a vítima estava embriagada e discutindo com uma pessoa e a dupla, que já tinha uma rixa antiga com Mauro Sérgio, aproveitou a embriaguez dele e golpeou com um pedaço de pau até ele morrer.

Os suspeitos também moram no Parque Anhanguera 2 e também tem ligações com todos os investigados da morte de Carlos Roberto.

Operação PA2

Durante as buscas, na casa de Célio Roberto, a PC apreendeu diversos tipos de drogas e um revolver calibre 38, carregado com cinco munições e mais cinco sobressalentes. A polícia afirma que Carlos Roberto foi assassinado com uma arma do mesmo calibre.

Parque Anhanguera 2

Segundo a polícia, o setor tem um alto índice de criminalidade devido ao forte tráfico de drogas que ocorre no bairro, berço de Iterley Martins. De acordo com as investigações, os grupos rivais que tentam entrar na região são executados pelos integrantes da organização, assim como os usuários de drogas que não pagam suas dívidas.

Apenas Raul Alarcão não foi encontrado e é foragido da justiça. Os outros foram presos e estão na Delegacia de Homicídios. Com as prisões, a polícia acredita que os índices de criminalidade na região sudoeste cairão.