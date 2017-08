Membro de quadrilha de roubo a banco é morto em ação policial após furar bloqueio e atirar com fuzil

Apontado pela Polícia Militar (PM) como integrante de uma quadrilha especializada em roubo a banco, Cleuber Henrique Farnese Andrade morreu, nesta quinta-feira (3), após uma ação policial na cidade de Três Ranchos, no Sudeste goiano.

O suspeito chegou a ser socorrido por médicos e encaminhado para Catalão, mas veio a óbito no hospital. Na casa dele foram localizados um colete balístico, dois rádios e várias munições.

Segundo informações da PM, a bordo de um caminhão, o bando furou um bloqueio policial na GO-330, entre as cidades de Catalão e Ouvidor. Eles dispararam vários tiros de fuzil em direção aos policiais e conseguiram abandonar o veículo fugindo pela mata próxima à rodovia.

Equipes da PM foram até a região e encontraram em uma fazenda armas, dinamite e uma caminhonete VW Amarok e documentos, entre eles o de uma caminhonete Hillux no nome de Cleuber Henrique.

Conforme a PM, ele foi encontrado em uma casa em Três Ranchos com uma submetralhadora calibre 9mm. Ainda segundo a corporação, ele não teria respeitado a ordem para largar a arma e foi morto em seguida.

A PM informou que 60 policiais continuam as buscas na região por outros quatro integrantes do grupo fortemente armado. A polícia acredita eles tinham a intenção de praticar roubos a agências bancárias no município.