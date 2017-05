Membro da Assembleia de Deus é flagrado ao praticar pedofilia via celular em Inhumas e é preso

Um homem de 53 anos, membro de uma unidade da Assembleia de Deus de Inhumas, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (26). De acordo com o titular da distrital do município, delegado Humberto Teófilo, ele aliciava e armazenava fotos pornográficas de adolescentes.

Segundo o responsável pela investigação, após uma denúncia, foi confirmada a prática com ao menos um adolescente de 17 anos que já foi identificado e confirmou as conversas via internet.

No entanto, de acordo com o delegado, foram encontradas diversas mensagens trocadas com adolescentes de várias cidades do Brasil, endereçadas ao conduzido.

Como consta no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o homem irá responder, inicialmente, por armazenar fotos pornográficas envolvendo adolescentes e ainda por compartilhar esses arquivos. “Comumente esses crimes são conhecidos como pedofilia. Mas iremos analisar se enquadram outros crimes e também pedir a conversão da prisão em flagrante para preventiva”, disse Teófilo.