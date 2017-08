Medida pede o fim da fiscalização do trânsito por câmeras em Goiânia

Na primeira sessão da Câmara de Goiânia na volta do recesso parlamentar, nesta terça-feira (1º), o vereador Zander (PEN) apresentou uma representação solicitando a suspensão da fiscalização realizada pela Prefeitura por meio de videomonitoramento nas ruas da capital.

Ele pediu ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) que proíba a autuação e cobrança de multas de trânsito, além da devolução de valores cobrados decorrentes de autuações por meio das novas câmeras instaladas na cidade.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) passou a fiscalizar as infrações de trânsito cometidas nos arredores do Parque Vaca Brava, no setor Bueno, no dia 17 de julho.

No entanto, segundo o documento que será enviado ao MP, o vereador destaca que o zoom, que aumenta em até 20 vezes a imagem, invade a privacidade do motorista registrando momentos que não têm relação com o trânsito.

“A fiscalização por videomonitoramento não está regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran)”, explica Zander adicionando que, no lugar de serem utilizadas para combater a criminalidade e proteger o cidadão, tais câmaras invadem a privacidade do motorista com o propósito de “arrecadar mais para os cofres públicos”.

O parlamentar destaca que o novo método de fiscalização é abusivo e que seu objetivo com a representação é “garantir os direitos constitucionais do cidadão, em especial os direitos de personalidade, afeto e dignidade e intimidade, à imagem e a honra” que estão sendo afetados com as imagens obtidas por essas câmeras “operadas digitalmente e à distância por profissionais diversos, muitos deles não fazem parte dos quadros de servidores da SMT”.

Confira quais infrações são autuadas pela SMT:



Infração Média (4 pontos na CNH + multa)

Jogar ou abandonar lixo nas ruas; Estacionar nas esquinas; Parar o veículo sobre a faixa de pedestre; Estacionar veículo onde há sinalização de proibido estacionar; Dirigir o veículo transportando animais sem a observância das normas.



Infração Grave (5 pontos na CNH + multa)

Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança; Estacionar o veículo sobre o passeio; Estacionar o veículo sobre a faixa de pedestres; Estacionar o veículo sobre a ciclofaixa fora do período permitido; Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla; Estacionar veículo onde há sinalização de proibido parar e estacionar.



Infração Gravíssima (7 pontos na CNH + multa)

Falar ao celular; Conduzir motocicleta sem capacete ou com o farol desligado; Avançar o sinal vermelho do semáforo; Transportar criança em veículo automotor sem as observâncias das normas.