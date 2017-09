MEC autoriza curso de Medicina da UFG em Catalão

Atualizada às 16h51 de 04/09/2017

O funcionamento do curso de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), no câmpus de Catalão, a 261 quilômetros de Goiânia, foi autorizado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), unidade de regulação do Ministério da Educação (MEC).

Conforme o documento, o MEC aprovou o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso e serão oferecidas 50 vagas anuais. A informação foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU) publicado nesta segunda-feira (4).

O diretor da Regional de Catalão da UFG, o professor e doutor Thiago Jabur Bittar, diz que o relatório da comissão do MEC “recomenda que a primeira turma deva ingressar no segundo semestre letivo de 2018”.

Todas as 50 vagas serão destinadas aos candidatos que se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza a nota do Enem. “Vale ressaltar que, conforme legislação vigente, metade das vagas são para aqueles provenientes de escola pública, assim como nos demais cursos de graduação da UFG”, reitera o diretor.

A universidade também afirma que, na última quinta-feira (31), inaugurou o prédio de anatomia e laboratórios da área de saúde e a universidade obteve, por meio de convênio com o Instituto Médico Legal (IML), a doação de um cadáver que será utilizado nas atividades pedagógicas. A montagem dos laboratórios já teve início com a instalação de cubas próprias para o armazenamento das peças anatômicas.

A direção da Regional Catalão e a reitoria da UFG trabalham agora, junto ao Governo Federal e a lideranças políticas, para que seja realizada a repactuação de vagas para concurso público de professores e técnico-administrativos e para que sejam destinados os recursos orçamentários para o início do curso. O projeto atual destina 20 vagas de professores, número suficiente para o início do curso, no entanto, ainda falta a destinação de vagas para técnicos.