'Me sinto incapaz porque ela foi morta a metros de mim', diz mãe de Tamires; assista à entrevista

Emocionada e visivelmente abalada, a recepcionista Maria Paula de Almeida, de 43 anos, esteve no Grupo Jaime Câmara na tarde desta quinta-feira (31) para falar ao jornal O POPULAR e a TV Anhanguera sobre os momentos de angústia que vive desde quando viu o corpo de sua filha, a estudante Tamires de Paula Almeida, de 13 anos, na saída de emergência do condomínio onde a família morava, no Jardim América, em Goiânia, no último dia 23 de agosto.

"Eu estou me sentindo incapaz porque ela foi morta a metros de mim. Ela não foi morta na escola, não foi morta na rua, em um bar. Mataram minha filha a metros da minha porta", lamenta Maria Paula, que atenta ainda para o sentimento de insegurança. "Eu morava no condomínio com câmeras, com porteiros, com tudo".

A jovem Tamires foi assassinada a facadas por um vizinho, um ano mais velho, quando esperava um elevador dentro do prédio, instantes antes de sair para mais um dia de aulas no Colégio Estadual Jardim América, onde vítima e autor estudavam. "Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer dentro de um condomínio como aconteceu. Na minha cabeça, vivendo lá, como eu já vivia há 10 anos, eu estava protegida. Por isso eu trouxe minha filha do interior para cá", afirma Maria Paula, que diz não ter visto o perigo tão próximo de sua família. "Imaginava que o perigo estava na rua e não dentro. Eu estava vivendo no mesmo prédio que um assassino", diz, incrédula.

Sobre a sensação que teve ao ver a filha morta, a recepcionista descreve como um choque. "Eu gritava, eu chorava. Eu mandava a Polícia Militar ir até lá, mandava a síndica e eles não queriam ir porque já sabiam que ela estava morta", relembra.

Quanto ao adolescente que assassinou Tamires, Maria Paula acredita que suas atitudes foram planejadas. "Eu penso que ele estava na escada, esperando ela sair de casa e ir esperar o elevador". A recepcionista tem dúvidas quanto ao perfil do algoz, também jovem, de sua filha, mas acredita que o autor não é portador de nenhuma doença mental. "Eu não o vejo como um doente que precise de tratamento. Eu o vejo como um criminoso".

Assista abaixo ao vídeo da entrevista com Maria Paula de Almeida: