Matriz de Campinas oferece almoço de Natal à população de rua

A Pastoral de Rua “Filhos da Misericórdia”, do Santuário Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realiza neste sábado (24), véspera de Natal, a décima edição do almoço natalino especial para a população em situação de rua. A iniciativa é da equipe de voluntários apoiados pelo Santuário, que também é conhecido como a Igreja Matriz de Campinas.

O evento terá início às 11h30, com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Missionário Redentorista, Pe. Welinton Silva, vigário responsável pela Pastoral de Rua. Em seguida, haverá a almoço, no salão paroquial da Igreja Matriz, onde haverá também distribuição de roupas e brinquedos.

O convite para a participação da população em situação de rua foi feito no período do Advento, nas quatro segundas que precederam a celebração do Natal. Os alimentos foram arrecadados junto aos paroquianos da Matriz de Campinas e diversos doadores anônimos que colaboraram para a realização do evento solidário.

Serviço

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, S/N - Praça Santo Afonso, Goiânia

Contato: Pe. Welinton Silva – (62) 99602-5595 ou pe.welinton@paieterno.com.br