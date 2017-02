Matrículas para aprovados na UFG começam na próxima sexta-feira

As matrículas dos aprovados em primeira chamada no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para os cursos de graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG) começam a serem feitas a partir da sexta-feira (3). A garantia da vaga será dividida em três etapas obrigatórias, começando com a confirmação de vaga online nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro. Na terça-feira (7), o preenchimento do formulário de confirmação de vaga estará disponível até às 17h.

A relação dos aprovados em primeira chamada ocorre no dia 10 de fevereiro. As vagas não confirmadas nesta fase serão preenchidas com os aprovados da lista de espera do SiSU a serem convocados em segunda chamada.

Após a confirmação de vagas online, as matrículas na UFG têm outras duas etapas obrigatórias. Entre os dias 21 e 24 de fevereiro, os candidatos devem realizar a matrícula presencial, comparecendo aos locais indicados conforme o escalonamento de cursos e apresentar documentação de acordo com a categoria de aprovação no SiSU para validação.

A terceira etapa exige a confirmação de matrícula online que ocorre próximo ao início das aulas, em períodos diferentes para cada Regional da UFG: Catalão, Goiânia, Goiás e Jataí. As orientações e datas constam no Anexo II, do Edital 04/2017 que define as regras do processo seletivo no âmbito da UFG. O candidato que não confirmar a matrícula será excluído do processo seletivo e a vaga será preenchida em chamadas posteriores.

Neste ano, são 6.365 vagas ofertadas pela universidade goiana, cujo resultado já está disponível para consulta no site do programa.

Segunda Chamada

O resultado da Segunda Chamada do SiSU será divulgado pela UFG no dia 18 de fevereiro. Serão convocados nesta etapa, por ordem de classificação, os candidatos que se inscreveram na Lista de Espera do SiSU. A Universidade vai considerar a primeira opção de curso do candidato que tenha sido aprovado em primeira chamada para a segunda opção de curso, caso este venha a ser convocado em chamadas posteriores para o curso que é sua primeira opção.