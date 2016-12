Matrículas de alunos novatos da rede de ensino de Aparecida de Goiânia terá início dia 4 de janeiro

O período de matrículas para alunos que querem ingressar na rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia terá início no próximo dia 4 de janeiro (quarta-feira) e se encerrará no dia 14 do mesmo mês. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), serão disponibilizadas para o próximo ano letivo 13.904 vagas, sendo 11.236 para ensino fundamental e 2.668 vagas para o ensino infantil. Neste ano são quase mil novas vagas para os Centros Municipal de Educação Infantil (Cmeis).

Desde 2013, as matrículas das crianças que ainda não estudam na rede são feitas por telefone ou pela internet. Pais ou responsáveis podem ligar gratuitamente para o número 0800-607-0040. Ou acessar o site da prefeitura, www.aparecida.go.gov.br, e clicar no banner “Telematrícula e Matrícula online 2017”, que aparecerá no topo da página a partir do dia 4 de janeiro. Após o dia 14 de janeiro, pais ou responsáveis terão até o dia 20 do mesmo mês para confirmar a matrícula pessoalmente na unidade selecionada.

Para a realização da matrícula é preciso ter em mãos documentos pessoais, da criança e endereço residencial com CEP. O sistema é simples e avança à medida em que os dados forem sendo preenchidos. Durante o processo o site disponibilizará, assim como a atendente do Telematrícula, as escolas e Cmeis para a escolha do pai ou responsável da criança. Caso as vagas sejam preenchidas, será criado um cadastro de reserva para preenchimento assim que novas unidades forem sendo inauguradas.

Demanda

A cidade conta hoje com 29 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis). Além disso, a SME possui convênio com 23 Centros de Educação Infantil (CEI), cujas matrículas são feitas pela direção de cada unidade. No total, foram atendidas neste ano, 10 mil crianças entre seis meses e cinco anos.