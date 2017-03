Matrícula para entrar em seita do ritual do sêmen divino custava R$ 300 e cursos, R$ 180

Seguidores pagavam R$ 300 de matrícula e R$ 180 de mensalidade em cursos oferecidos pela Essenium, seita cujo líder é suspeito de estelionato e de relação sexual mediante fraude, crimes investigados pelo delegado Isaías Pinheiro, titular do 1º Distrito Policial de Goiânia. Diego Augusto Morais, o Mestre, não foi localizado para falar das denúncias. Ele estaria hospedado na casa de fiéis e ainda não foi ouvido pela Polícia Civil.

Os cursos oferecidos pelo Instituto de Inteligência Universal da Essenium serviam como ascensão dentro da seita. Os iniciantes, ou G1, faziam os cursos de clarividência e levitação; os intermediários, ou G2, o curso de quarta dimensão e os avançados, o curso de viagem astral. Participava do G4, apenas os alunos escolhidos pelo líder. “Geralmente eram homens jovens e bonitos que eram convidados para participar desse último nível de conhecimento”, explicou o delegado. O valor das mensalidades para participar do G4 era mais alto, segundo um ex-seguidor da Essenium.

Aos 32 anos, ele participou da seita até o ano passado, quando disse ter visto o ritual do sêmen divino, em que o grupo é hipnotizado e bebe sêmen de Diego. Os fiéis acreditam que irão alcançar a evolução do espírito através da energia sexual. Segundo o ex-membro da seita, alguns dos participantes do culto do sêmen divino agiram sob efeito da hipnose. Os demais participaram porque buscam essa evolução. Os abusos ocorrem apenas no grupo de estudos Kether, segundo ele.

Membros da Essenium foram vítimas de estelionato, assumindo despesas com aluguel do imóvel onde a seita funcionava no Setor Marista e do apartamento triplex onde Diego morava com o namorado. Além disso, na Essenium o dinheiro das mensalidades era distribuído em forma de comissões entre os membros mais antigos em forma de pirâmide, o que é crime. “Todos foram vítimas dentro da Essenium”, contou o ex-seguidor. Segundo ele, Diego é proprietário de outra pirâmide financeira fora da organização que arrecada valores para pagar as dívidas da seita.

A descoberta do ritual do sêmen divino teria causado a interdição de membros por seus familiares, traumas em jovens, separação e brigas familiares. “Hoje existe um grupo de umas 15 pessoas que segue o Diego por acreditar no poder dele. Tudo é um ritual satânico, com feitiços e bruxaria”, contou.