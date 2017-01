Mato alto agrava situação e toma conta dos espaços

De longe, nem dá para ver o banco da praça. É preciso chegar mais perto para perceber que aquele pedaço de concreto quase todo tampado pelo mato é, na verdade, um banco. Isto foi constatado pela reportagem do POPULAR, por exemplo, na Praça UXI, no Parque Amazônia, Região Sul de Goiânia. A situação, inclusive, já virou piada entre moradores da região. Em outros locais, co...