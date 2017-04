Maternidade Dona Íris reabre ambulatório e retoma exames básicos

Após a suspensão de serviços eletivos e exames no início do mês de abril, o Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI) regularizou o atendimento ambulatorial nesta terça-feira (18). As vagas para os procedimentos, portanto, já estão disponíveis para a regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), como cirurgia eletiva, mamografia, ultrassonografia e consulta padrão

O diretor executivo da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundahc) e administrador da maternidade, José Antônio de Morais, disse que houve reunião com a secretária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fátima Mrue, e ficou acertado que os serviços voltariam com a negociação das dívidas.

A suspensão foi ocasionada após anúncio da Secretaria à Fundação de que iria diminuir o repasse mensal ao hospital. Conforme Morais, a unidade precisa de cerca de R$ 4,3 milhões de recursos ao mês para que funcione em plenitude. A SMS, no entanto, informou à Fundahc que o repasse cairia para R$ 2,8 milhões - 65% da quantia necessária e acertada em convênio.

Dívida

Em relação à dívida referente aos últimos meses do ano passado, o diretor informou que será pago junto com o repasse deste e do próximo mês, quando já deve ser quitada.

A SMS devia para a maternidade R$ 25,5 milhões, sendo que no início do mês a dívida caiu para R$ 18,5 milhões. Desta quantia, segundo o diretor, R$ 12,5 milhões são referentes a passivo trabalhista, e o que precisa de fato ser pago são R$ 6 milhões. “Esse valor vai vir diluído nos próximos repasses. Acredito que até o mês que vem deve ser liquidada”, diz em entrevista ao POPULAR.

Leitos reabertos

Fechada desde o início de dezembro do ano passado, o Espaço Jasmin foi reaberto no dia 234 de março. O espaço conta com 12 quartos e 24 leitos de obstetrícia e UTI neonatal

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou a abertura da ala para desafogar os atendimentos do Hospital Materno Infantil (HMI), onde dois bebês morreram por infecção da superbactéria Klebsiella pneumoniae Carbapenemase (KPC).